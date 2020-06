Petrosino, l'asilo nido "Franca Rame" in stato di abbandono e incuria

17/06/2020 22:00:00

L'asilo nido "Franca Rame" di Petrosino si trova in stato di abbandono e incuria, con le erbacce alte attorno all'edificio. A denunciarlo è la consigliera ed ex vicesindaco Marcella Pellegrino con un suo post su facebook:

"Questo è come si presenta oggi il micro nido Franca Rame di Petrosino in contrada San Giuliano, sicuramente la colpa è della Pandemia Covid-19, infatti sospesa l’attività didattica a scuola, si lascia tutto all’abbandono anche la pulizia del verde pubblico attorno all’edificio Scolastico, in effetti ormai la scuola è finita perché andare a pulire, magari si farà con l’inizio del nuovo anno scolastico.

Eppure c’è un ordinanza del Sindaco che parla di pulizia ai proprietari di are private, si in effetti questa è però una area pubblica, una area di proprietà comunale è vero, quindi non vale.

Alla fine l’obiettivo dei miei link è far sì che le cose vengano realizzate, nell’interesse dei miei concittadini, magari domani manderanno già qualcuno a pulire e diranno era tutto già stato programmato precedente.

Come per la messa in sicurezza del parco della pace o come per il rinvio al 30 settembre per il pagamento dell’acconto IMU di competenza comunale. Ma va bene così"