Castellammare, il sindaco Rizzo: "Sono sereno, ho sempre lavorato con trasparenza"

17/06/2020 13:13:00

Si dice sereno il sindaco di Castellammare Nicolò Rizzo, ascoltato in procura questa mattina a Palermo, in merito alla sua posizione di indagato nell'operazione antimafia "Cutrara", che ieri ha portato allo smantellamento della famiglia mafiosa della città del Golfo.

"Ho chiarito in maniera dettagliata la mia posizione. Per rispetto dell'istituzione e della città ribadisco di essere sereno perchè ho sempre lavorato con trasparenza"

Il sindaco di Castellammare del Golfo Nicolò Rizzo, raggiunto ieri da un avviso di garanzia nell'ambito dell'operazione "Cutrara" è stato sentito oggi dal Procuratore aggiunto Paolo Guido con i sostituti Francesca Dessì e Gianluca De Leo.

«Sono stato interrogato stamattina. Ho chiarito in maniera dettagliata la mia posizione e per rispetto dell'istituzione che rappresento ma soprattutto di tutta la città di Castellammare del Golfo, ribadisco di essere sereno - afferma il sindaco Nicolò Rizzo - poiché ho sempre lavorato in maniera trasparente nell'interesse esclusivo della mia città. Ringrazio i tanti che mi hanno manifestato solidarietà e continuo ad avere fiducia e grande rispetto per la Magistratura che sta appurando i fatti e poiché ci troviamo chiaramente in una fase di indagine in cui vige il segreto istruttorio comunicherò immediatamente eventuali risvolti della vicenda che mi riguardano che potranno essere resi noti».