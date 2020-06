Aerporto di Trapani, c'è il volo Birgi - Roma - Birgi in giornata

17/06/2020 12:48:00

La compagnia Albastar farà il volo Birgi - Roma - Birgi, con partenza la mattina alle ore 7 e rientro dalla capitale in giornata alle ore 21:30.

Lo ha annunciato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, dopo l'accordo con la compagnia che, nelle settimane scorse ha attivato i voli su Cuneo e Milano Malpensa.

E il nuovo volo sulla capitale lo ha confermato la stessa presidente di Albastar, Daniela Caruso, presente in aeroporto, questa mattina, alla manifestazione in difesa dello scalo trapanese. "Un aereo della nostra compagnia farà base a Birgi, proprio per permettere questo volo - ha detto - . Si sta lavorando alla possibilità di avere anche uno slot per il volo su Milano Linate".