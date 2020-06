Sicilia, incidente in moto. Un uomo muore sulla statale 114

18/06/2020 08:21:00

È un lentinese di 49 anni la vittima di un incidente stradale autonomo verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 19, lungo la statale 114 Catania-Siracusa, nei pressi di Agnone Bagni, in territorio di Augusta. Si tratta di Francesco Caniglia.

L’uomo - come riporta RagusaNews - era a bordo della sua moto di grossa cilindrata quando, all’altezza dell’innesto con la statale 194 Catania-Ragusa, per cause ancora in corso di accertamento, ne avrebbe perso il controllo finendo rovinosamente al suolo. Per il motociclista, nonostante l’intervento del 118, non c’è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto anche l’eliambulanza del Cannizzaro di Catania che è atterrata, sulla statale 114. I rilievi dell’ennesimo incidente stradale che macchia di sangue la statale 114 sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Augusta.