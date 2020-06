Rinviata l'udienza per Giulia Adamo. Al di là della sentenza, si candida Sindaco di Marsala

18/06/2020 11:27:00

Rinviata l'udienza per Giulia Adamo.

E' stato rinviata al 23 Luglio la sentenza per il processo "spese pazze" che si tiene davanti il Tribunale di Palermo. Si tratta di un processo molto atteso a Marsala perchè vede imputata l'ex Sindaca di Marsala, Giulia Adamo, che deve rispondere dell'utilizzo dei fondi pubblici quando era capogruppo all'Ars dell'Udc e prima ancora del Pdl Sicilia.

Per questa vicenda Giulia Adamo, che ha sempre dichiarato di aver agito in buona fede e correttamente, è stata già doppiamente condannata dalla Corte dei Conti. L'udienza ha subito diversi rinvii, perchè nel mezzo c'è stata l'emergenza Covid - 19.

A Palermo i processi si celebrano nelle aule più grandi, per consentire il distanziamento, e questo comporta un dilatamento ulteriore del già affollato calendario del rito penale. A Marsala la sentenza è molto attesa perchè Giulia Adamo è in procinto di candidarsi Sindaca, nuovamente, per le prossime elezioni di Ottobre, con Lega e Fratelli d'Italia.

Secondo fonti di Tp24, ma la diretta interessata è la prima a non farne mistero, Adamo si candiderà ugualmente, al di là di un'eventuale condanna, che, secondo, i tecnici, non pregiudica nè la candidatura, nè la sua eventuale elezione.