Marsala, la Fly Volley conferma Gaia De Marco

18/06/2020 10:21:00

Resta con noi per la terza stagione consecutiva Gaia De Marco (classe 2002 per 176 cm). Reduce da un infortunio che l’ha tenuta lontana dal campo per parecchio tempo, Gaia è pronta per il riscatto e per dimostrare tutto il suo valore.

Atleta del Progetto Volley, è cresciuta sotto l’attenta guida di Gaspare e Giuseppe Viselli. Campionessa regionale U14, conquista l’accesso alle finali nazionali. Vincitrice di un Trofeo delle Province e di un Trofeo Salvo di Pietra con la rappresentativa di Trapani. Già all’attivo quattro partecipazioni in campionato regionali tra D e C.

Il suo commento: “Sono molto orgogliosa di far parte di questa fantastica Famiglia Fly. Nonostante il mio grave infortunio sono pronta per rimettermi in gioco e dare anima e corpo per tornare più forte di prima. Ho tanta voglia di ritornare ad allenarmi e giocare con le mie compagne, vecchie e nuove. Ringrazio il Progetto Volley per offrirmi la possibilità di vestire la maglia biancazzurra per il terzo anno di fila. Ringrazio inoltre tutta la Dirigenza della Fly e Mister Tomasella per avermi voluto ancora qui. FlyGo fino alla fine!!!”.

Le parole del Tecnico: “La riconferma di Gaia è stata una delle prime richieste fatte alla mia Dirigenza. Credo tanto in lei, nella sua voglia di combattere crescere e migliorare. Sono certo che si rivelerà una pedina fondamentale. Gaia stupirà tanti con le sue capacità dimostrando quanto talentuosa sia e soprattutto di essere in grado di farsi valere anche in B2”.