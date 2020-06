E' ufficiale. Da domani ripartono calcetto e sport di contatto in Sicilia. Ecco le regole

19/06/2020 09:20:00

E' ufficiale, possono ripartire calcetto e tutti gli altri sport di contatto in Sicilia già da domani, sabato 20 Giugno.

L'assessorato regionale sport e turismo ha firmato il decreto, che dà seguito all'ordinanza del presidente della Regione di qualche giorno fa, che fissa le regole per lo svolgimento degli sport di contatto e di squadra.

Non solo calcetto, ma anche basket, volley, arti marziali e tutte quelle attività che erano rimaste ferme.



Nel decreto (che potete leggere integralmente qui) sono elencate le regole che soprattutto devono osservare i gestori dei centri sportivi per limitare il rischio contagio da coronavirus.



Tra le altre, gli sportivi devono arrivare al centro 15 minuti prima della partita, devono usare la mascherina finchè non entrano in campo, il gestore del centro deve tenere un registro presenze, prima di accedere alla struttura verrà misurata la temperatura e se risultasse superiore a 37,5 sarà vietato l'accesso, non sono permessi assembramenti e soste di più persone nei luoghi comuni. Si possono utilizzare gli spogliatoi, ma osservando le prescrizioni come il distanziamento interpersonale.



Il decreto presenta una sezione a parte per il calcio. I centri sportivi dovranno mettere a disposizione dei giocatori a bordo campo fazzoletti monouso, contenitori per lo smaltimento degli stessi, e colonnine per il lavaggio delle mani con gel igienizzante. È vietato sedersi o straiarsi per terra prima o dopo la conclusione della partita, e in tutti i casi in cui il gioco sia fermo, da escludersi ovviamente le normali dinamiche di gioco.