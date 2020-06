Operazione "Cutrara". Le associazioni di Castellammare: "Siamo stanchi della mafia!"

20/06/2020 04:00:00

Su Castellammare ancora una volta scende la lunga ombra della mafia. Un grande plauso alla DDA e alle forze dell'Ordine che con il loro operato, hanno portato alla luce nel nostro territorio le nuove strutture mafiose, arrestandone i componenti.

Purtroppo sulla nostra cittadina, ancora una volta, cala il dubbio sul chi o sul come è potuto ancora una volta accadere.

Da anni ormai il cittadino onesto Castellammarese lotta per dare onore e lustro a questa città, il mondo associativo e le agenzie educative, in questi anni, hanno fatto passi da gigante, lavorando sulla base culturale, cercando di costruire per i nostri figli un futuro nuovo, un futuro diverso, libero da preconcetti, libero da un certo tipo di pensiero.

Oggi ci sentiamo di dire che il nostro obiettivo non è lontano, anzi potremmo dire di averlo raggiunto, i nostri giovani sono sani portatori di pensiero antimafia, e l'arresto di un gruppo di mascalzoni, non può gettare nel baratro anni di duro lavoro sin qui fatto.

Il mondo associativo rivendica il diritto di dire “NO alla Mafia”, NO a chi vuole portare Castellammare indietro di cinquant'anni, facendoci apparire come quello che NOI non siamo.

Il mondo Associativo apre i propri polmoni per gridare il suo NO!!

Siamo stanchi di essere additati per colpa di pochi...

Noi siamo Liberi e non accetteremo mai di essere chiusi nella gabbia dell'ignoranza.

Il nostro “NO alla Mafia” risuona chiaro oramai da moltissimi anni.

Associazioni sottoscriventi:

Ass. A.S.D. Arte in Movimento; Ass. A Piccoli Passi; Ass. Ago & Svago; Ass. Banda Musicale di Castellammare del Golfo; Ass. Beni Culturali Sicilia; C.I.F. Centro Italiano Femminile; Circolo Metropolis; Ass. Cittattivarsi; Ass. S.S.D. Heracle; Ass. Fiore Daphne; Ass. Fungi et Naturae; Ass. Genitori di Buona Volontà; Ass. Insieme si può; Coop. Sociale Onlus La Forza; Ass. Kernos; Ass. Orientattivamente; Ass. Sei di Castellammare del Golfo se; Ass. STS; Ass. S.o.S. Autismo; Ass. TrinArt; Cai sottosezione di Castellammare del Golfo, G.E.I. Gruppo escursionisti Inici, Commissione Pari Opportunità, Ass. La Marina.