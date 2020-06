Trapani, è grave l'uomo di 35anni accoltellato da un settantenne

20/06/2020 15:54:00

Si trova ricoverato in terapia intensiva ed è gravi condizioni l'uomo di 35 anni che ieri sera, in via Spalti a Trapani, al culmine di una lite con un settantenne, è stato accoltellato. La lite, secondo indiscrezioni, è scoppiata per una donna.

La vittima dell'episodio di violenza ha aggredito con calci e pugni l'altro contendente che non ha esitato a tirare fuori il coltello.

L'uomo raggiunto all'addome dai fendenti è stramazzato al suolo in una pozza di sangue. Scattato l'allarme é stato accompagnato in ambulanza al Sant'Antonio Abate.

Qui è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ora si trova ricoverato in terapia intensiva. Sui fatti accaduti sta indagando la polizia. L'accoltellatore settantenne è stato denunciato per tentato omicidio.