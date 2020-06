Marsala, guasto alla reta elettrica nella zona Nord. Al lavoro i tecnici dell'Enel

20/06/2020 08:31:00

La zona Nord di Marsala è senza corrente elettrica a causa di un doppio guasto ad un cavo interrato della rete.

Al momento sono in corso i lavori da parte dei tecnici dell'Enel. Hanno attivato cinque gruppi elettrogeni che, provvisoriamente, stanno producendo energia per la zona, in attesa della riparazione. Così su facebook lo spiega il sindaco Alberto Di Girolamo:

Un doppio guasto su cavo interrato. Questa la causa dell’interruzione di energia elettrica a Marsala, in particolare nel versante nord del territorio. Le diverse segnalazioni che sono giunte anche al Comune fin dalla tarda mattinata, mi hanno spinto a contattare l’Azienda distributrice d’energia per avere chiarimenti in merito. L’Enel, che da subito aveva allertato i propri tecnici, ha riferito che il guasto ha isolato circa 500 utenze nel tratto alto di via Trapani, fin quasi alla zona Spagnola. L’Azienda in atto sta operando un doppio intervento: la circoscrizione del punto con un “laboratorio mobile” per individuare il danno e procedere alla riparazione; l’attivazione di cinque gruppi elettrogeni che, collegati alle cabine elettriche, hanno progressivamente riportato la corrente nei domicili interessati.

