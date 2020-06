Zanardi sempre gravissimo. Ecco perchè è andato fuori strada 

21/06/2020 13:10:00

“Zanardi stava filmando il panorama con il telefonino”. Secondo una testimonianza, riportata oggi da Il Messaggero, sarebbe stata questa fatale distrazione a provocare il grave incidente in cui è rimasto coinvolto il campione. Un’imprudenza che avrebbe portato Alex Zanardi a non accorgersi dell’invasione della corsia opposta e dello scontro conseguente con il camion.

Un video e un supertestimone parlano di una imprudenza che potrebbe essere costata cara ad Alex Zanardi, il campione paralimpico, ex pilota di Formula 1 finito in Rianimazione a Siena, gravissimo, dopo lo scontro con un camion sulla provinciale 146 tra Pienza e San Quirico d’Orcia.

È un ciclista di Sinalunga che correva al suo fianco venerdì pomeriggio proprio quando si è verificato l’impatto, a confermare quanto già registrato in una ripresa effettuata da un cameraman freelance appassionato di corse e circuiti enogastronomici che seguiva i due atleti a bordo di una Golf cabriolet a breve distanza. Si tratta di immagini, poco meno di un minuto di riprese che scagionerebbero il camionista da gravi responsabilità, già acquisite dalla Procura per mano dei carabinieri e subito messe agli atti.

“Voleva riprendere il panorama mentre correva”, avrebbe raccontato il testimone. Da qui la distrazione fatale e lo schianto.

“Ho visto Alex planare sopra di me, schiantarsi sulla strada e poi atterrare fino a rotolare in una cunetta, sembrava come una lancia schizzata via dopo avere rimbalzato sull’oggetto colpito”, ha raccontato il testimone.

Ricoverato in terapia intensiva all'ospedale ‘Le Scotte' di Siena, Alex Zanardi è ancora stabile come ha confermato il comunicato stampa delle 11.30 di oggi, domenica 21 giugno, fornito dall'equipe medica. "Il paziente ha trascorso la notte in condizioni di stabilità cardio-respiratoria e metabolica. Le funzioni d'organo sono adeguate. È sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Il neuromonitoraggio in corso ha mostrato una certa stabilità ma questo dato va preso con cautela perché resta grave il quadro neurologico. Le condizioni attuali di stabilità generale ancora non consentono di escludere la possibilità di eventi avversi e, pertanto, il paziente resta sempre in prognosi riservata".