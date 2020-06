Marsala, il consiglio comunale che non sa decidere sul garante del disabile

21/06/2020 17:10:00

Altro giro altra corsa. Non è stato ancora approvato il regolamento sul garante della disabilità.

Cronistoria della tormentata vicenda.



3 dicembre 2018, consiglio comunale di Marsala aperto sulla giornata della disabilità, assemblea burrascosa, il presidente del consiglio comunale Enzo Sturiano, auspica l'approvazione entro il Natale, non accade

27-28--29 aprile 2019,protesta dello scrivente dinnanzi palazzo VII aprile per sollecitare l'assise all'emanazione del regolamento

29 aprile 2019 pomeriggio, vengo ricevuto dal presidente nel suo ufficio, il quale sostiene che dopo essersi documentato necessita il cambio dello statuto comunale per inserire la figura del garante, al fine di darle più peso specifico. Termina temporaneamente la protesta e lo comunico.

01 agosto 2019, l'assemblea comunale sancisce la modifica statutaria e l'inserimento del garante della disabilità, come istituto di partecipazione.

Ringrazio pubblicamente presidente ed assise, ricordo che trattasi del primo step, i successivi saranno regolamento e nomina/elezione dello stesso. Step che ricorda anche il presidente del consiglio comunale, e ne auspica la trattazione del provvedimento nella commissione competente ossia la sesta, presieduta dalla d.ssa Letizia Arcara.



3 dicembre 2019, giornata mondiale sulla disabilità, regolamento tutto tace.

11 febbraio 2020 invio del regolamento per i pareri agli uffici competenti, affari sociali e ragioneria.

9 marzo 2020 lockdown per Coronavirus

4 giugno 2020 fine lockdown.

9 giugno 2020, consiglio comunale, il regolamento è all'Odg, ma non verrà discusso, perché la commissione consiliare vuole che il garante venga eletto dal consiglio, l'ufficio affari sociali nominato dal sindaco. Tutto rinviato al giovedì successivo 11 giugno

11 giugno 2020, il presidente del consiglio comunale asserisce che il regolamento venga incardinato, altrimenti diventa una barzelletta e si è perso fin già troppo tempo.



Il regolamento è incardinato ma verrà trattato al prossimo Consiglio comunale del 18 giugno c.a., come primo provvedimento.

18 giugno 2020,prima ancora della trattazione del regolamento, Gerardi presidente della prima commissione affari generali lamenta che lo stesso non sia stato inviato alla prima commissione come vorrebbe l'iter procedurale e i membri non abbiano potuto partecipare alla redazione , il presidente del consiglio comunale chiede scusa assumendosi la responsabilità dell'accaduto, Gerardi afferma che non porrà pregiudiziale perché si deve iniziare la trattazione. Finalmente la d.ssa Arcara legge il provvedimento formato da 8 articoli.

La discussione il garante, organo monocratico o collegiale, a titolo gratuito o meno, titolo di studio richiesto diploma di laurea necessario o è bastevole un curriculum adeguato nel settore. Ma la più importante contrapposizione è:nomina sindacale o elezione consiliare, con quale maggioranza semplice o assoluta? Il presidente sospende la seduta per 25 minuti per mettere gli emendamenti, da produrre immediatamente con successivo parere della dirigente,. Passati i 25 minuti, Sturiano si rammarica perché causa mancanza energia elettrica i lavori di emendare il testo e relativo invio per il parere non sono stati possibile.( Batteria dei dispositivi? Scarica, power bank o quant'altro, questi sconosciuti) . Per tale motivo concorda la data del 25 giugno.a.c. per la prossima seduta e l'approvazione del regolamento. Stabilisce nel giorno di lunedì 22 giugno prossimo venturo data ultima presentazione degli emendamenti.



L'Arcara ha citato più volte il dottore Di Giglia come interlocutore. Premessa, Di Giglia non lo conosco e penso che si riferisca a lui in quanto presidente nazionale dell' ufficio del garante della persona con disabilità ONLUS. E nell'acronimo esiste il "vulnus ", fuori discussione le competenze, ma trattasi di ente privato, divagazione le ONG, possono avere un riconoscimento governativo, le ONLUS no. Adesso si è inserito il garante nello statuto comunale, come istituto di partecipazione, avendo il dubbio come debba avvenire il suo incarico, che fate v'informate con il presidente di una Onlus? Ebbene la norma indica nel sindaco, tra le sue competenze residuali, l'organo preposto ad individuare il garante. Bisogna chiedere a Di Giglia??? Poi se è più democratico che sia eletto dal consiglio, bene, coadiuvato da una consulta come suggerito da Coppola F., benissimo, suggerisco un circolo, ottimo, e perchè no, un mercatino,meraviglioso.



Evidente all'occhio dell'osservatore la volontà di marchiare il territorio della norma. Di Consiglio o Giunta? Redazione, solo sesta commissione esclusa la prima. Nomina sindacale o elezione consiliare? Come già fatto precedentemente chiedo venia nuovamente, perché alcuni passaggi ironici nella vicenda narrata non sono stati graditi. Ma ironia e sarcasmo sono stati i "compagni" di questi 565 giorni...

Intanto la storia continua...

Vittorio Alfieri