Marsala "bella fitusa", i rifiuti all'isola ecologica del Signorino e i cestini in mare alla Spagnola

L'isola ecologica è lì a due passi. Ci sono i mezzi e gli operatori che raccolgono i sacchetti della differenziata, ma nel grande piazzale e parcheggio del Signorino, c'è, purtroppo, come possiamo notare delle foto inviate da un nostro lettore, tanta immondizia e tanti rifiuti sparsi ovunque.

Per Marsala "bella fitusa", ci occupiamo ancora una volta di questa isola ecologica che si trova, tra l'altro, in uno dei luoghi tra i più frequentati nel periodo estivo e in particolare dai turisti.

Ma c'è anche un'altra segnalazione che ci fa il nostro lettore Gaspare e riguarda la zona opposta di Marsala, e più precisamente il lungomare Spagnola.

"Capisco i fondi europei per la pista ciclabile, ci sta - ci dice Gaspare -. Capisco che la gestione dei pontili è di competenza della ex Provincia, speriamo li aggiustino presto, visto già l'accredito dei fondi stanziati, ma quello che chiedo al Sindaco, di chi è la gestione dei cestini neri per l'immondia allo stagnone? Alcuni, come quello che mostro nelle foto, sono staccati e si trovano in acqua, insieme all'immondizia che "noi porci" buttiamo in mare".

