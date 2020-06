Picchia la moglie, che si era rifugiata a casa della sorella. Un uomo arrestato a Mazara 

22/06/2020 11:19:00

Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno tratto in arresto un soggetto, mazarese classe 61 per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violazione di domicilio.

Nello specifico i militari dell’Arma, su segnalazione giunta presso la locale Centrale Operativa, intervenivano presso l’abitazione della sorella della vittima per una lite in famiglia. Giunti sul posto erano costretti ad affidare alle cure ospedaliere la richiedente per le lesioni procurate dal marito il quale nell’occasione la raggiungeva a casa della sorella, dove la donna si era rifugiata, senza crearsi troppi problemi a fare ingresso nonostante gli fosse stato vietato.

La vittima, nella circostanza, riportava un trauma cranico e diverse escoriazioni in molti parti del corpo. Dopo aver assicurato la donna alle cure previste i Carabinieri si mettevano sulle tracce del malvivente rintracciandolo dopo pochi minuti, ancora nei pressi dell’abitazione. L’uomo veniva tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale "Pietro Cerulli" di Trapani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.