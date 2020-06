Sicilia, bagnino di 22 anni scivola con la moto e muore

22/06/2020 11:06:00

Faceva il bagnino e aveva appena 22 anni, Salvo Mauceri, il giovane morto sabato notte in un incidente stradale sulla provinciale tra Siracusa e Avola.

Secondo quanto accertato dalla polizia municipale, si trovava a bordo della sua moto, vicino ad una rotatoria quando ha perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Purtroppo sono stati inutili i tentativi dei soccorritori del 118. Per il giovane bagnino non c'è stato nulla da fare. La procura ha, comunque, aperto un'inchiesta su quanto accaduto e per cercare di capire l'esatta dinamica dell’incidente. Sotto choc amici e parenti per la morte di Salvo.