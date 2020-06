Daniele Mangiaracina: "Troppo silenzio a Campobello sui rapporti tra mafia e politica"

23/06/2020 14:57:00

Di fronte all’assordante cappa di silenzio e rassegnazione che pervade la città di Campobello di Mazara, rispetto alle gravissime rivelazioni riguardanti le indagini e i rapporti tra mafia, politica e istituzioni nella nostra cittadina, tali da aver influenzato più volte le elezioni comunali, l’ex Sindaco Daniele Mangiaracina esprime la sua più profonda indignazione da cittadino prima e da uomo politico impegnato nelle istituzioni poi: "Quanto riportato dalla testata giornalistica Tp24, in merito alle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia che coinvolgono in toto l’amministrazione comunale, è assolutamente sconcertante. Così come sconcertante è il silenzio dell’attuale amministrazione con a capo il Sindaco Castiglione rispetto a vicende politiche di una gravità assoluta e rara. Dalle intercettazioni dei soggetti indagati si evince come le elezioni del 2011, in cui lo scrivente candidato sindaco ha perso al ballottaggio per un pugno di voti, siano state non solo inquinate da un contesto di compravendita di voti ma anche truccate attraverso brogli elettorali riguardanti schede false o taroccate"



Continua Mangiaracina: "Il dato inquietante è che tali brogli elettorali, secondo le intercettazioni, abbiano potuto coinvolgere uomini delle istituzioni comunali. Sarebbe opportuno accertare se tale meccanismo sia stato ripetuto, o anche solo proposto, nelle recenti elezioni comunali del 2014 che hanno sancito l’elezione dell’attuale sindaco del Comune di Campobello di Mazara Castiglione. Appaiono, infine, tragicomiche le esternazioni dell’attuale sindaco Castiglione che esprime compiacimento per l’operato delle forze dell’ordine nei procedimenti riguardanti soggetti indagati per mafia e nulla dichiara sulle indagini che lo tirano più volte in causa direttamente, svelate dal giornale online Tp24, circa le influenze esterne sulle elezioni che lo hanno visto vincere nel novembre 2014 e sulle sue successive scelte amministrative".