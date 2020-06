Sicilia, sospesi per assenteismo quattro dipendenti dell'Asp 

24/06/2020 07:00:00

Dovevano essere a lavoro al consultorio familiare di Vittoria, invece, andavano in palestra o a fare la spesa al supermercato, o in qualche bancarella di frutta e verdura o altri generi alimentari.

Il gip del tribunale di Ragusa ha sospeso quattro dipendenti dell’Asp, in servizio negli ambulatori di via Giurato. Le indagini delle Fiamme Gialle sono state condotte da gennaio a novembre 2019 con la collaborazione dell’Asp e si sono avvalse anche di intercettazioni e immagini video, ma anche di appostamenti e pedinamenti.

Per i quattro, che adottavano un sistema secondo gli investigatori ben collaudato - facevano utilizzare il badge ad altri per attestare la loro presenza – potrebbe scattare il reato di truffa ai danni di Ente pubblico e di fraudolenta attestazione della presenza in servizio. “All’interno dell’ufficio c’era solidarietà e mutua collaborazione – scrivono gli inquirenti - tra di colleghi di lavoro, fra dirigenti, medici e paramedici, colti a timbrare “i cartellini” oltre che per loro stessi anche per conto di altri”. Per i dipendenti del consultorio dopo la sospensione, potrebbe anche scattare il licenziamento.