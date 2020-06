Marsala, Antonio Mistretta nuovo dirigente della Fly Volley

24/06/2020 09:48:00

Importantissimo ingresso a livello societario nella Fly Volley Marsala. Con il ruolo di Responsabile delle Relazioni Esterne con i Media fa il suo ingresso nella dirigenza Fly Antonio Mistretta rinomato imprenditore Marsalese e voce nota di Rmc101 con un trascorso a pari ruolo nella prima squadra calcistica lilibetana.

“Questa new entry, dopo le nomine di Team Menager ed Assistant Manager" - dichiara il Presidente Marino - “permetterà di migliorare ulteriormente l’immagine della Fly Volley. Antonio è una persona ingamba e preparatissima per questo ruolo. Con lui in squadra siamo certi di acquistare ancora più visibilità e notorietà.

Come è facilmente intuibile, oltre all’aspetto tecnico, stiamo curando anche quello dell’assetto societario proprio perché vogliamo creare una struttura solida e ben organizzata in tutti gli aspetti” - conclude - “In bocca al lupo Antonio e sempre forza Fly!”