25/06/2020 15:10:00

Scatta, a Trapani, l’operazione “Spiagge sicure” messa a punto dal Comune che sta provvedendo a rimuovere le alghe trasportate dalle mareggiate. Gli interventi di rimozione della posidonia sono già state ultimate a Porta Botteghelle, sotto le mura di Tramontana. Nella spiaggetta prospiciente piazza Vittorio Emanuele sono stati anche avviati i lavori di fresatura e pulizia della sabbia.

Piu’ impegnative, invece, le operazioni di rimozione delle alghe nel litorale di Marausa. Gli operai, infatti, saranno impegnati per 8-10 giorni. Successivamente si procederà con la pulitura delle aree balneabili antistanti il campo Coni sul lungomare Dante Alighieri.

A completamento dei lavori di pulizia nelle spiagge di Piazza Vittorio e Marausa saranno installati i paletti per regolarizzare il distanziamento interpersonale e garantire il rispetto delle norme anti-covid.

“Sul fronte annesso alla pulizia delle spiagge va sottolineata l’encomiabile azione di volontariato posta in essere dai giovani dell’associazione Trapani per il Futuro, tanto sulla spiaggia di Punta Tipa quanto in zona demaniale Lazzaretto e sabato prossimo a Marausa. Questi sono i trapanesi – dice il sindaco Giacomo Tranchida- di cui la città può andare orgogliosa e non certo degli incivili e dei delinquenti che continuano a sporcare ed illecitamente abbandonare rifiuti per strada. Al riguardo – conclude il primo cittadino - ricordo di segnalarmi anche in privato con foto e altro su WhatsApp al 329.670.8111”