25/06/2020 09:17:00

Incidente stradale, questa mattina, a Trapani all'incrocio tra via Scontrino e via Marino Torre. Coinvolte una Lancia Y e una Hyundai. Necessario l'intervento di una ambulanza per prestare soccorso alla conducente della Lancia.

La dinamica è al vaglio della polizia municipale. La Hyunday si stava dirigenti verso piazza Vittorio Emanuele. La Lancia, invece, in via Marino Torre. Il mancato rispetto di una precedenza la causa dello scontro.

Traffico a rilento.