Rubano il telefono e picchiano un connazionale, denunciati due ivoriani a Castellammare

26/06/2020 09:01:00

Gli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di P.S. di Castellammare del Golfo hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani due cittadini ivoriani per furto e lesioni personali dolose.



Le indagini sono state avviate, dagli agenti del Commissariato, a seguito della denuncia di S.A., ivoriano di anni 47, il quale riferiva di aver subìto, nella giornata precedente, il furto dei propri telefoni cellulari, momentaneamente poggiati sul davanzale della finestra della propria abitazione, e, subito dopo, un’ aggressione da parte di uno sconosciuto connazionale al quale la vittima si era rivolta poiché lo riteneva autore del furto.



In particolare, S.A. e' stato colpito al viso con un pugno riportando delle lesioni giudicate guaribili in trenta giorni.

Nell’immediatezza dei fatti denunciati i poliziotti avviavano le indagini, riuscendo, nel volgere di poche ore ad identificare sia l’autore del furto dei telefoni - che venivano recuperati e restituiti alla vittima - sia l’autore dell’aggressione: entrambi incensurati cittadini della Costa d’Avorio che venivano deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani per i reati di furto e di lesioni personali dolose.