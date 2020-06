Erice, l'animalista Balduccio Ferlito premiato dal Comune

26/06/2020 11:48:00

Premiato per la sua attività a tutela degli animali. A ricevere il riconoscimento, Balduccio Ferlito della Lega per la difesa del cane. L’assessore comunale Paolo Genco e il sindaco di Erice Daniela Toscano gli hanno donato una targa in vetro “in segno di riconoscimento per l’impegno del giovane animalista”.

“Questa passione, che nutro sin da piccolo, - dice Ferlito - mi ha portato ad affrontare giorno per giorno sempre nuove sfide che non avrei mai pensato di riuscire a superare: dal recupero di gatti incidentati ; al soccorso di cani avvelenati; dal salvataggio di gabbiani, rondini, cormorani e aquile impallinate; all'allattamento di cuccioli di cane e gatto recuperati nei posti più impensabili: dentro sacchi di plastica, all'interno dei contenitori di spazzatura, in cassette della frutta”.

“Tutto questo – aggiunge - è stato reso possibile anche grazie al contributo dei volontari dell'associazione di cui faccio parte, la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, e con i quali sono cresciuto e ho acquisito tante nuove competenze in materia di tutela ambientale e animale; con loro sono continuamente alla ricerca di adozioni del cuore per i numerosi sfortunati pelosetti che giornalmente mi trovo a salvare”.

“Personalmente – conclude Ferlito - in questi anni ho frequentato numerosi corsi di formazione per arricchire il mio bagaglio culturale al fine di non trovarmi impreparato nelle situazioni più disparate, come ad esempio il corso di interventi di primo soccorso nel cane e nel gatto, il corso formativo per proprietari di cani e futuri tali e tanti altri ancora. ingrazio l'amministrazione comunale tutta per la sensibilità dimostrata nei confronti dei più indifesi, per la disponibilità e per la fattiva collaborazione. La mia massima aspirazione sarebbe quella di riuscire a salvare il maggior numero possibile di vite animali, ragione per cui ho deciso di intraprendere il lungo cammino per diventare, un giorno, un buon veterinario".