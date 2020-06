Calcio, la vittoria del Trapani che tiene accese le speranze 

27/06/2020 07:43:00

Bella vittoria del Trapani nell’anticipo della 30°giornata di Serie B. I granata, in piena lotta per evitare la retrocessione, riescono a piegare la resistenza del Pordenone al “Provinciale” con un sonoro 3-0.

Nella prima frazione di gioco, a sbloccare il risultato è Coulibaly, poi nella ripresa arriva la doppietta di Pettinari (seconda rete siglata dal dischetto).

Punti preziosi per il Trapani che coglie il sesto risultato utile di fila salendo a quota 28 punti in classifica, mentre gli ospiti rimangono fermi a 46.

Al termine del match vinto per 3-0 contro il Pordenone Fabrizio Castori, tecnico del Trapani, ha parlato in sala stampa del bel successo granata: “I ragazzi hanno fatto la partita che avevo chiesto loro di fare, sono andati oltre le difficoltà e hanno corso molto fino alla fine. Questo mi lascia molto fiducioso per il futuro, per me l’intensità è un dogma e il fatto che la squadra risponda bene è una cosa che mi rende contento. Nelle condizioni in cui siamo, può bastare poco per far riaprire un match che sembra già vinto. Prima o poi, un diffidato viene squalificato: la settimana scorsa è toccato a Pagliarulo, oggi a Pettinari. L’importante è che non vengano squalificati tutti insieme, infatti 4-5 diffidati non li farei mai giocare tutti insieme”.