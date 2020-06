Sicilia, yacht contro gli scogli affonda in pochi secondi 

28/06/2020 08:12:00

Yacht contro gli scogli. Tragedia sfiorata in Sicilia con otto persone che hanno rischiato di morire. Loro si sono salvate, grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, ma lo yacht è affondato in pochi secondi.

Uno yacht ha urtato gli scogli a Lipari ed è affondato, salvi gli otto turisti romani, quattro uomini e quattro donne che erano partiti dal porto di Salina per un’escursione nelle acque dell’arcipelago eoliano.

A soccorrere i diportisti è stata una motovedetta della Guardia Costiera che in pochi minuti ha recuperato i passeggeri. E’ stata chiamata una ditta locale esperta in recuperi marittimi per recuperare l'imbarcazione. I turisti sono stati portati sull'isola di Salina non avendo bisogno di cure mediche. L’autorità marittima ha aperto una inchiesta sull'incidente.

Qui le immagini del recupero dello yacht.