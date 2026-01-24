Sezioni
Cronaca
24/01/2026 16:17:00

Dalla Tunisia un appello: scomparso da anni un uomo che viveva e lavorava a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-01-2026/dalla-tunisia-un-appello-scomparso-da-anni-un-uomo-che-viveva-e-lavorava-a-marsala-450.jpg

Un appello accorato arriva dalla Tunisia e riguarda anche la provincia di Trapani. La famiglia di Nouri Somai (o Nuri Somai – النوري الصمعي) chiede aiuto per ritrovare un uomo scomparso da molti anni, di cui si sono perse completamente le tracce dopo un periodo vissuto in Sicilia.

 

Secondo le informazioni fornite dai familiari, Nouri Somai, nato il 25 ottobre 1968 a Mornag (Ben Arous, Tunisia), di nazionalità tunisina e italiana, arrivò in Italia nel 1987. Avrebbe vissuto a Marsala, dove lavorava nel settore della pesca in mare.

 

Dal 1991, però, la famiglia non ha più avuto alcun contatto con lui. Non è noto se sia deceduto o se possa trovarsi in stato di detenzione.

 

Dati e descrizione

 

– Altezza: circa 172 cm
– Peso: circa 80–85 kg
– È disponibile una fotografia risalente al 1987, fornibile su richiesta

 

I familiari chiedono a chiunque abbia anche una minima informazione di farsi avanti. Ogni segnalazione potrebbe essere decisiva per fare chiarezza su una vicenda che dura da oltre trent’anni.

Chi fosse in grado di aiutare può contattare direttamente la famiglia.
L’appello è firmato da Ahmed Somai.

Ogni condivisione può fare la differenza.

 

 

 









