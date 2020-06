Incidenti in Sicilia, troppi i giovani vittime della strada

29/06/2020 04:00:00

In Sicilia, nonostante gli incidenti mortali siano diminuiti di molto rispetto a dieci anni fa, sono ancora tante le giovani vittime della strada. Sono quattro i giovanissimi, di 17, 18, 19 e 20 anni morti nelle ultime settimane sulle strade dell'Isola.

Nel 2010, dicono le statistiche gli under 25 a perdere la vita sulle strade in Sicilia erano stati 72. L’ultimo rilevamento (a luglio scorso), su un totale di 210 morti, dice che i minori di 25 anni "caduti" in strada sono stati 33, più che dimezzati rispetto a nove anni fa, con la fascia più a rischio in assoluto, quella 15-24 anni, ad avere le perdite più pesanti. Le vittime under 25 sulle strade siciliane costituiscono esattamente il 13,4% delle morti totali sulle strade. Nel 2019 le cifre saranno simili, secondo le ultime rivelazioni comunque non ancora definitive.

Dati, seppur in miglioramento, ancora troppo, troppo pesanti. È la domenica il giorno in cui si muore di più sulle strade dell'Isola: e anche questo è tutto fuorchè un caso. Le vittime sono 37, molte delle quali di notte.

Le ultime vittime in rodine di tempo. Agostino Cardovino, 17 anni, è stato travolto e ucciso da un’auto in viale Regione Siciliana, nella notte tra sabato e domenica scorsa, a Palermo. Uno schianto dopo la mezzanotte è costata la vita a Giuseppe Giannalìa, di soli 18 anni, vittima di un terribile incidente a Bonagia e deceduto dopo tre giorni di agonia al Policlinico.

Sulla strada statale 114, ha perso la vita di Giuseppe D’amico, 19 anni, di Giardini Naxos, mentre era a bordo del suo scooter, con una ragazza dietro, secondo una prima ricostruzione si sarebbe schiantato contro un’automobile. E un giovane di 20 anni, di Pachino, Natale Passarello, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla Marzamemi-Pachino.



Era giorno invece quando un giovane di 20 anni, di Pachino, Natale Passarello, è morto in un incidente stradale avvenuto alle 15 sulla Marzamemi-Pachino. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione, era in sella al proprio scooter ma sarebbe stato investito, per cause da accertare, da un furgone. L’impatto è stato devastante e per il giovane, che avrebbe compiuto gli anni a settembre, non c'è stato nulla da fare. La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro dei mezzi ed aperto un’inchiesta.

© Riproduzione riservata

3 commenti

Lino 28-06-2020 - 07:59:20

Good8

Bad2

3:50 di notte un 17enne ancora in giro e una ventunenne sola in auto che sfreccia , state attenti e ricordate tutti quanto accaduto la vita è una la notte è fatta x dormire. R.I.P.

Rispondi

Gigi 28-06-2020 - 10:21:20

Good8

Bad1

Ci vogliono controlli e sanzioni. La gente si sente onnipotente sulle strade. Inoltre, la segnaletica orizzontale, la manutenzione fanno anche il loro compito. Molti morti dipendono dalla superficialità delle amministrazioni comunali a gestire la viabilità stradale.

Rispondi

Carmelo 28-06-2020 - 16:34:30

Good1

Bad

Chiediamoci perchè e come avvengono queste tragedie di giovani ..... imprudenza ? alta velocità ? distrazioni da telefonini ? qualche bicchiere di troppo ? dobbiamo porci queste domande prima di accusare le istituzioni , il Sindaco, le forze dell'ordine e tanti altri. Le strade sono tutte pericolose e la prudenza non è mai troppa . Gli imprevisti su strada sono sempre in agguato. e i giovani tante volte nel sentirsi immortali compiono manovre spericolate dando dispiaceri alle famiglie....

Rispondi

Facebook

TAG: INCIDENTI

