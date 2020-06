 A Paceco la giornata ecologica alla Torre di Nubia

30/06/2020 14:00:00

Un centinaio di sacchi di rifiuti differenziati e almeno una tonnellata di rifiuti ingombranti, sono stati raccolti ieri lungo il litorale della frazione di Nubia, nel corso della giornata ecologica “RipuliAmo la spiaggia”, promossa dall’Amministrazione comunale di Paceco e dalla Pro Loco di Nubia, con la partecipazione delle associazioni della frazione, degli scout di Paceco e di altri volontari.

Circa 80 persone, di tutte le età, hanno bonificato la costa partendo dalla Torre di Nubia, eliminando anche i relitti di tre piccole imbarcazioni (un vecchio gommone e i resti di una barca in vetroresina e di una in legno) oltre ad una bombola per Gpl, un televisore e numerosi copertoni. Tutti i rifiuti raccolti saranno conferiti in discarica nei prossimi giorni.

“Abbiamo assistito ad un evento oserei dire epocale per la frazione di Nubia – afferma l’assessore Salvatore Castelli – perché da oltre un decennio non vi è memoria di un'attività di pulitura così massiccia del litorale pacecoto. Tanta determinazione ed impegno sono stati i requisiti necessari per raggiungere il risultato acquisito”.