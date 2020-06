Coronavirus, in provincia di Trapani c'è il solo caso della ragazza marsalese

30/06/2020 17:21:00

C'è sempre un solo caso di Coronavirus in provincia di Trapani. Si tratta di una ragazza di Marsala rientrata dal Nord Italia. Si trova, come comunicato dall'Asp, in isolamento domiciliare ed è asintomatica. La malattia non si è mai manifestata, ma è comunque un caso anomalo in quanto la positività continua a persistere.

L'Asp comunica di aver effettuato in totale dall'inizio della epidemia 15.451 tamponi, e 8531 test sierologici su personale sanitario. In tutta la provincia di Trapani si registano in totale 131 malati, e tra questi 125 sono guariti e sono stati dimessi, 5 sono i decessi e, come detto, ancora una persona è positiva e in quarantena.