Cronaca

» Sanità
25/01/2026 04:30:00

Trapani: Carlo Sugameli a capo del direttivo dell'Associazione ortopedici siciliani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-01-2026/trapani-carlo-sugameli-a-capo-del-direttivo-dell-associazione-ortopedici-siciliani-450.jpg

L’Associazione Siciliana Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri (A.S.O.T.O.) ha un nuovo consiglio direttivo, che resterà in carica fino al 2028. A guidarlo è Carlo Sugameli, direttore della struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero S. Antonio Abate di Trapani.

Tra gli obiettivi principali del nuovo direttivo vi è il rafforzamento degli organici dell’ortopedia pubblica siciliana, lo sviluppo della rete formativa e la valorizzazione delle competenze nella sanità pubblica. “La mission di A.S.O.T.O. è creare un luogo di scambio e confronto delle esperienze – spiega Sugameli –. L’impegno di questo direttivo sarà rispondere ai bisogni sanitari in ambito ortopedico e traumatologico, riducendo drasticamente la quota di emigrazione sanitaria”.

 

Particolare attenzione viene data al decreto Calabria, che consente ai medici specializzandi dal secondo anno di essere assunti a tempo determinato nel SSN, con la possibilità di trasformare il contratto in tempo indeterminato al conseguimento del titolo. “Questa misura ha una duplice valenza – sottolinea Sugameli –: da una parte consente di rinforzare gli organici, dall’altra offre agli specializzandi la possibilità di formarsi sul campo, affiancati da medici esperti. L’ortopedia richiede un’intelligenza ‘artigianale’ che, integrata dall’IA, rappresenta oggi un valore aggiunto per i giovani medici”.

 

Il direttivo si propone anche di promuovere una corretta comunicazione scientifica e culturale: “Occorre contrastare pratiche empiriche e improvvisate nell’ortopedia e smontare la falsa percezione che la sanità pubblica non funzioni. Solo così si valorizzano professionalità e risultati: nel mio reparto realizziamo circa 1.000 interventi all’anno, molti dei quali su pazienti anziani con frattura dell’anca, una patologia molto frequente in quella fascia di età”.

 

Il nuovo consiglio direttivo è composto, oltre che dal presidente Sugameli, da Egidio Avarotti (past president e direttore U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia all’A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania), Giuseppe Tulumello (segretario e tesoriere, direttore del reparto di Ortopedia e Traumatologia del polo ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca) e dai consiglieri Roberto Ventimiglia, Francesco Cartesio, Dario Lo Re, Sebastiano Mangano e Alberto Rapisarda.

I nuovi probiviri sono Giovanni Restuccia, Gianfranco Longo, Angelo Leonarda e Roberto Sciortino; revisori dei conti Salvatore Caruso e Giovanni Pignatti. Delegato Otodi Young è Marco Montemagno. Con questa nuova squadra, l'A.S.O.T.O. conferma il suo impegno per una sanità pubblica siciliana più forte, competente e vicina ai bisogni dei cittadini.









