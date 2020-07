Operazione antidroga  in centro a Trapani

01/07/2020 11:47:00

13,00 - E' di due persone fermate il bilancio dell'operazione di questa mattina in centro città a Trapani da parte dei Carabinieri.

Si è trattato di un'operazione antidroga, con il supporto del pastore tedesco Ron, di sei anni.

Due persone sono state fermate e condotte in caserma. La loro posizione è al vaglio degli investigatori.

11,00 Una operazione antidroga è in corso a Trapani in via Catito nelle adiacenze del palazzo di giustizia. In azione carabinieri supportati da unirà cinofili di Palermo.

I militari dell'Arma stanno passando al setaccio un immobile. Ad operare anche carabinieri in borghese. Nell'operazione è impiegato il cane antidroga Ron.

I carabinieri hanno sequestrato un sacchetto di plastica di colore nero contenente verosimilmente sostanze stupefacenti. Il blitz interessa una stradina interna della via Catito dove i mezzi delle forze dell'ordine non possono accedervi, dato che si tratta di un angusto dedalo di viuzze.

L'area monitorata oggi dai carabinieri - lì vivono tra l'altro numerosi extracomunitari - già in passato era stata teatro di operazioni antidroga.