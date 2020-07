A Trapani niente buoni spesa per i poveri. Ecco perchè

01/07/2020 17:12:00

A Trapani niente buoni spesa per i poveri.

Il Comune di Trapani non ha infatti ancora stipulato con la Regione siciliana la convenzione per poter usufruire dei fondi da destinare a voucher spesa. Un ritardo che ha suscitato l’indignazione della consigliera comunale Claudia La Barbera che ha presentato una interrogazione per “conoscere i motivi della mancata adozione di provvedimenti necessari alla stipula della convenzione”.

“Da informazioni – rileva La Barbera – assunte direttamente presso l’ufficio comunale preposto non risultano atti di indirizzo per avviare il procedimento amministrativo che porti alla stipula della convenzione con la Regione”. Eppure il Governo dell’Isola dispone di somme da destinare a voucher spesa per i cittadini meno abbienti. Da qui, pertanto, l’intervento di Claudia La Barbera.