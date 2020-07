Campobello, pass per Ztl a Tre Fontane si rinnovano automaticamente. Da oggi le strisce blu

01/07/2020 08:35:00

A differenza degli anni passati, quest’estate i pass per l’accesso e la sosta delle vetture dei residenti o dimoranti nelle ZTL di Tre Fontane saranno rinnovati automaticamente.

Istituita con provvedimento del 2017, come ogni anno, la Zona a Traffico Limitato è in vigore nella frazione di Tre Fontane dal 1° giugno al 30 settembre.

Coloro i quali già lo scorso anno avessero ritirato l’apposito tesserino, non avranno dunque la necessità di recarsi al Comune, ma saranno contattati nei prossimi giorni dal Comando di Polizia municipale per ritirare il nuovo pass.

É necessario comunicare alla polizia municipale solamente l’eventuale caso di cambio delle autovetture che dovranno essere autorizzate alla sosta, contattando il numero 0924 933211/220.

Sempre contattando lo stesso numero è possibile altresì fare richiesta di nuovi pass, per chi non li avesse richiesti negli anni passati.

A partire da mercoledì 1° luglio, sempre a Tre Fontane, prenderà inoltre il via il servizio di sosta a pagamento con strisce blu.

Come negli anni passati, le strisce blu saranno attive sul lungomare (est e ovest), nella via Trapani (tratto compreso tra la circonvallazione est e la via della Chiesa), nella 106esima ovest (tratto compreso tra la via Marchese e la via Mangiagli), nella 113esima est (solo nel lato destro rispetto al senso di marcia), e nella circonvallazione est (tratto compreso tra la via Trapani e la 107esima, solo nel lato destro del senso di marcia).