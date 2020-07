Collegamenti con le isole minori. Falcone: "A breve piena capienza negli aliscafi"

02/07/2020 00:35:00

Potranno tornare presto a pieno regime gli aliscafi per le isole minori, e in particolare, per la provincia di Trapani, quelli che collegano le isole Egadi.

La questione è stata posta nei giorni scorsi da Federalberghi isole minori lamentando il danno che sta comportando al traffico turistico la riduzione della capienza negli aliscafi per arginare il rischio contagio da Coronavirus.

L'assessore regionale ai Trasporti, Marco Falcone, ha annunciato che si sta "valutando di ripristinare a stretto giro la capienza originaria degli aliscafi per assicurare, così, di nuovo a pieno regime i collegamenti fra la Sicilia e le Isole minori. Preso atto, infatti, del crescere della domanda turistica e di mobilità e del disagio sempre più pesante per abitanti, imprese e visitatori, abbiamo già autorizzato in questo fine settimane delle corse aggiuntive su Ustica e Isole Egadi. Il prossimo e imminente passo sarà il pieno recupero della capacità di linee e mezzi, così come già avvenuto in altre parti d’Italia, anche alla luce del rallentamento dell’epidemia da Covid 19 che è ormai un dato di fatto”.