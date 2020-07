Trapani, la sede provinciale dal 6 luglio tornerà a fare consulenza

02/07/2020 07:00:00

Dal sei luglio, le sedi provinciali Inps della Sicilia torneranno a prestare il servizio di consulenza, che sarà erogato in presenza o in modalità telefonica. La struttura che riceverà la prenotazione con l’esatta indicazione della tematica da affrontare, approfondirà la problematica prima dell’incontro e, nel caso di pronta risoluzione, ricontatterà telefonicamente l’utente per comunicare l’esito della verifica e chiudere prima l’appuntamento.

Al via dunque il servizio di informazione e consulenza, a partire dal giorno sei luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30.

L’accesso nelle sedi dovrà essere prenotato attraverso i seguenti canali: Contact center, chiamando al numero 803.164 (da rete fissa) o 06.164.164 (da rete mobile); app Inps Mobile; sito web.