A Castellammare si è parlato di "azionariato popolare e trasporto aereo"

03/07/2020 09:10:00

Un pubblico attento ed interessato ha assistito, Sabato 27 giugno, al Meeting svoltosi al Castello di Castellammare, organizzato da Aerolinee Siciliane e dall' Associazione Recuperiamo l'Identità Siciliana, dal titolo "Azionariato Popolare e Trasporto Aereo".



Interessanti gli interventi dei relatori. Dopo l' Assessore Abate che ha voluto portare il saluto del Sindaco e dell'amministrazione Comunale, il dott. Fanara, dell' Ass. Recuperiamo l'Identità Siciliana, si è soffermato sulla grave situazione economica, sociale, infrastrutturale ed occupazionale della Sicilia, agli ultimi posti in Europa in tutti gli indicatori di valutazione.



Il dott. Crispino, Presidente di Aerolinee Siciliane ha messo in evidenza quanto sia fondamentale per la nostra Terra e per superare le criticità in essa contenute, enunciate nell’intervento precedente, poter disporre di una Compagnia Aerea di Bandiera, che oltre ad avere un ruolo di vettore per il trasporto di persone e merci a prezzi calmierati, avrebbe anche una predominante rilevanza sociale e solidale. Non secondaria sarebbe, infine, la funzione di formidabile volano di sviluppo per l'economia dell' Isola, con particolare riferimento alle ricadute sul turismo.

Il dott. Melchiorre, V. Presidente del Consiglio di Gestione di A. Siciliane, ha evidenziato ed approfondito alcuni aspetti inerenti la forma giuridica di Azionariato Popolare e come questi, insieme ai contenuti del documento Statutario, rappresentino efficaci strumenti di garanzia nei confronti degli azionisti.

Con il supporto, infine, della Sig.ra Mara Arcifa, in rappresentanza degli Azionisti e del Dott. Guasone, componente del Consiglio di Sorveglianza, si è concluso con successo l’Incontro, vivacizzato da interessanti ed efficaci interventi del pubblico.