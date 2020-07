Dall'Emilia a Mazara in bicicletta. L'"impresa" del mazarese Tommaso Lupiccolo 

03/07/2020 15:30:00

Al termine di un lungo viaggio in bici iniziato il 15 giugno scorso dal comune emiliano di Ramiseto, dove vive da anni, l’atleta amatoriale originario di Mazara del Vallo Tommaso Lupiccolo, dopo avere percorso circa 1700 km in sella alla sua bici insieme ad un altro atleta, ha raggiunto questa mattina Mazara, accompagnato nel tratto finale (da Gibellina verso Mazara) anche da alcuni ciclisti del Gruppo Sportivo Atletica Mazara.

Lupiccolo e gli atleti che lo hanno accompagnato sono stati accolti nel chiostro del Palazzo dei Carmelitani, sede del Comune, dal vice sindaco e assessore allo Sport Vito Billardello.

Nel suo saluto di benvenuto, il vice sindaco ha sottolineato i valori della passione e dell’amore per lo sport di cui imprese come quelle compiute da Lupiccolo con la sua bici sono viva testimonianza.

Il vice sindaco Billardello ha quindi donato a Tommaso Lupiccolo il crest della Città di Mazara del Vallo, mentre il presidente del G.S. Atletica Mazara Salvatore Piccione ha fatto dono all’atleta siculo emiliano di un gagliardetto del Gruppo Sportivo, esprimendo il ringraziamento all’amministrazione per l’accoglienza.



Un ringraziamento sentito all'Amministrazione ed al G.S. Atletica è stato inoltre espresso da Tommaso Lupiccolo.





Richiesta l’anticipazione di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento di tutti i debiti maturati al 31 dicembre 2019

Il Comune di Mazara del Vallo avanzerà richiesta alla Cassa Depositi per la concessione dell’anticipazione di liquidità, ai sensi del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, per un importo complessivo di circa 11milioni 165mila euro, che saranno destinati al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Lo ha deciso la Giunta Municipale presieduta dal Sindaco Salvatore Quinci con deliberazione n. 113 di ieri.



“Il ricorso a tale anticipazione di liquidità - commenta l’assessore al Bilancio Caterina Agate - rappresenta per il Comune di Mazara un’opportunità per continuare a mantenere fede ai propri impegni con le imprese, i professionisti e i fornitori, ossia quei soggetti che quotidianamente sostengono con il proprio lavoro il tessuto economico del Paese e del territorio. Tale operazione, inoltre, porterà risparmi alle casse del Comune perché eviteremo interessi legali e di mora ed eventuali contenziosi. Va precisato che non costituisce indebitamento ai sensi dell'art. 3 comma 17 della L. n. 350/2003, in quanto non si va a creare nuovo debito: il debito già esiste e con questo strumento siamo in grado di onorarlo con un'anticipazione di liquidità che verrà restituita in trent’anni, applicando un piccolo tasso di interesse di circa l’1% annuo”.



L’anticipazione di liquidità per gli enti locali è stata prevista dal Governo nazionale tra le misure a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria Covid 19 e delle conseguenze di carattere economico e sociale.

“Per la nostra Amministrazione – sottolinea l’assessore Caterina Agate – l’iniziativa si inserisce in quel quadro più ampio di azioni che metteremo in campo per dare ossigeno alle imprese e alle famiglie che rischiano in questo periodo di crisi post-covid di non farcela e che vedrà luce nel suo complesso nelle prossime settimane”.

A seguito della richiesta formale, la Cassa Depositi e Prestiti è chiamata a concedere l’anticipazione di liquidità entro il prossimo 24 luglio.

“Accreditate le somme dell’anticipazione – assicura l’Assessore Agate – gli uffici procederanno immediatamente ai pagamenti”.

Il Servizio comunale Pubblica Istruzione rende noto che a seguito dell'accreditamento delle somme da parte della Regione Siciliana, sono in pagamento presso la Tesoreria comunale "Banca Carige", agenzia di via Salemi, le borse di studio previste dalla legge n. 62/2000 per la scuola primaria relative all'anno scolastico 2012/2013 (contributi per acquisto materiale di cancelleria).



Il pagamento avviene direttamente presso Banca Carige con scaglionamento settimanale dei beneficiari (circa 1500) suddivisi in elenchi da 200 beneficiari a settimana (dal lunedì al venerdì).

Per la prima settimana e fino al 10 luglio, potranno recarsi a Banca Carige solo i circa 200 beneficiari (richiedenti cognomi da Abdelkedhi a Calafato) inseriti nell'elenco pubblicato oggi nell'albo pretorio online.