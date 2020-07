Marsala, Rsu si può conferire anche al Signorino. Ripulita piazza Caprera

03/07/2020 14:05:00

Fino al 31 Agosto sarà possibile conferire il secco residuo, contenuto nel relativo mastello, nell'isola ecologica della zona “Signorino”. Ne dà comunicazione l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Marsala, diretto dal vicesindaco Agostino Licari, specificando altresì le modalità di smaltimento. In particolare, nelle sole giornate di Martedì e Venerdì - nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 13:00 - è possibile lo svuotamento dei mastelli grigi contenenti il secco residuo. Presso il parcheggio del Signorino, dove è collocata l'isola ecologica, staziona un autocarro presidiato da un operatore che controllerà il codice a barre riportato sul mastello del secco residuo, già in dotazione alle famiglie. Si evidenzia che l'area di riferimento è videosorvegliata per eventualmente sanzionare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Ripulita Piazza Caprera

Un bel colpo d'occhio Piazza Caprera, nel centro urbano di Marsala, fresca di risistemazione. Anche questo intervento si è potuto avviare e ultimare dopo la riapertura dei cantieri, chiusi nel periodo emergenziale. “Sono abbastanza soddisfatto del buon lavoro svolto dal personale del verde pubblico, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo; mi auguro che i cittadini rispettino questo spazio fruibile da tutti e dove è possibile trascorrere il tempo libero”. Nella piazza, infatti, sono spesso intervenuti gli operatori ecologici per rimuovere spazzatura e materiale vario abbandonato dagli incivili. Oltre alla bonifica, nonchè alla sistemazione degli arbusti e delle piante collocate nelle aiuole, anche i ficus sono stati oggetto di specifica potatura secondo le indicazioni dell'agronomo Vincenzo Sciacca, lo stesso che sta curando gli alberi monumentali cittadini. Piazza Caprera, comunque, necessiterà anche di un altro piccolo lavoro: la sistemazione di una parte di muretto perimetrale, già all'attenzione dell'Ufficio tecnico comunale.

Alimentazione idrica

“Attingere dalla condotta idrica che alimenta le isole Egadi, e che passa sul nostro territorio, per portare l'acqua in contrada Birgi. Questo chiedo da oltre un anno alla Regione senza che abbia mai avuto una risposta certa, manifestando altresì la disponibilità a sostenere i costi di questo intervento. Inoltre è paradossale che da quella condotta fuoriesca acqua che si perde lungo il percorso, mentre per volontà o burocrazia non si giunga alla soluzione più logica, ossia incanalare la risorsa idrica a beneficio delle famiglie - complessivamente circa 5 mila persone - di quel versante nord”. Sono le parole del sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, ripetute nel corso della videoconferenza di Mercoledì scorso convocata dal Prefetto di Trapani, presenti sindaci trapanesi, dirigenti e tecnici del settore idrico regionale. Ebbene, a seguito di quell'incontro virtuale, il dirigente del Servizio idrico regionale ha invitato il sindaco Di Girolamo ad una riunione tecnica che si terrà stamattina a Palermo presso il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti.