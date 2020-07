Serie B. Il Trapani ribalta il Livorno nel finale e porta a casa i tre punti

04/07/2020 08:54:00

Un finale di partita non per cuori deboli. Il Trapani batte il Livorno nei minuti finali di un match che stava vedendo sfumare le speranze salvezza per i granata.

Al Provinciale il Livorno, ultimo in classifica, passa in vantaggio a sette minuti dalla fine. Poi Pettinari e Dalmonte ribaltano il risultato e il Trapani porta a casa i tre punti.

Una partita chiusa che si mette sul binario sbagliato per il Trapani quando Murilo, appena entrato dalla panchina, con un tiro da fuori.

Sono minuti di trepidazione, all'89' Pettinari risolve una mischia insaccando in rete. E' 1-1. Ma non basta. Una prodezza di Dalmonte porta in casa Trapani i tre punti, c'è ancora speranza per la salvezza.