Mazara, oggi il convegno del Distretto della Pesca sulle misure a sostegno dell'economia

04/07/2020 14:00:00

"Misure a sostegno della economia, della pesca ed azioni rilancio", oggi Convegno del Distretto della Pesca all’Auditorium Caruso.

Oggi sabato 4 luglio dalle ore 9 nell’Auditorium Mario Caruso di via Bagno, il Distretto della Pesca e Crescita Blu Cosvap con il patrocinio del Comune organizza il convegno dal tema “Misure a sostegno della economia, della pesca ed azioni di rilancio”. Dopo i saluti istituzionali del presidente del Distretto Pesca e Crescita Blu Nino Carlino e dell'Amministrazione Comunale, sono previsti gli interventi di:

Lino Tumbiolo (componente c.d.a. Distretto), Leonardo Catagnano (Dirigente Responsabile Serv. 4 “Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana), Ilaria Vielmini e Francesca Oppia (Marine Stewardship Council MSC), Andrea Santulli (Ricercatore Dipartimento Scienze della Terra e del Mare - Università degli Studi di Palermo), Alfonso Milano (Dirigente Responsabile Serv. 2 Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana).

Mazara, in vigore orario estivo multiperiodale Uffici Comunali - Dallo scorso primo luglio è entrato in vigore al Comune di Mazara del Vallo l’orario estivo di lavoro multiperiodale, con sospensione dei rientri pomeridiani del lunedì e mercoledì nel periodo luglio-agosto. Tale organizzazione prevede già dal 2018 che i mancati rientri del lunedì e mercoledì siano compensati dal lavoro degli uffici nei primi sabato dei mesi da ottobre a giugno. Pertanto gli uffici saranno aperti nel periodo luglio-agosto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 ad eccezione del comando Pm (sempre aperto), dei servizi di reperibilità, dei siti museali (aperti tutti i giorni comprese le domeniche dalle ore 8,40 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 19), del Cimitero Comunale (che al momento continua ad osservare l'orario continuato 8-17 dal lunedì al venerdì e 8-13 sabato, domenica e festivi). Con l’entrata in vigore dell’orario estivo anche il Servizio telefonico di prenotazione per il ritiro ingombranti e piccoli sfalci da potatura (0923671839) sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 fino al 31 agosto.

Piazza Ettore Ditta - Istituito il divieto di transito e sosta dalle ore 19 alle ore 6 nei week end, festivi e prefestivi per il periodo estivoCon ordinanza n. 132/2020 del dirigente comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino, anche per la piazza Ettore Ditta è stato disposto il - Divieto di Sosta e Transito, dalle ore 19:00 alle ore 06:00 di tutti i venerdì, sabato e domenica, nonché nelle giornate festive e prefestive del periodo estivo, con previsione di rimozione forzata, fatta eccezione per residenti e portatori di handicap.

Con precedenti ordinanze n. 113 e 125/2020 il sopradescritto divieto era stato già previsto per altre vie piazze. Questo ora l'elenco completo:

Piazza Plebiscito; Via Santa Teresa; Via San Vito; Via Girolamo Sansone; Piazza Immacolata; Via Purgatorio; Piazza Chinea; Piazzetta Santa Caterina; Via Scopari; piazza Ettore Ditta