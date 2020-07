Pulizia straordinaria ad Alcamo Marina. Si rifanno le strisce blu in città

04/07/2020 13:20:00

La prossima settimana la strada Via del Golfo, ad Alcamo Marina, sarà soggetta, mediante l’uso di mezzi meccanici, ad una pulizia straordinaria per ragioni igieniche, sanitarie nonché di decoro urbano; al fine di espletare al meglio il servizio, è necessario che nelle aree interessate alla pulizia, di volta in volta, non siano lasciati veicoli in sosta e non sia consentita la circolazione al fine di poter garantire la pulizia nel migliore dei modi.

Per ragioni di pubblico interesse, quindi, è disposta l’istituzione del divieto di sosta ai veicoli ed alla circolazione, nei giorni, di seguito specificati, in cui saranno effettuate le operazioni di pulizia.

6-7-8 LUGLIO dalle ore 6:00 alle ore 20:00 in VIA DEL GOLFO - tratto compreso tra il passaggio a livello “Canalotto” a passaggio a livello “C.da Magazzinazzi” - divieto di circolazione e sosta ambo i lati con rimozione coatta di tutti i veicoli.

9-10 LUGLIO dalle ore 6:00 alle ore 20:00 in VIA DEL GOLFO - tratto compreso tra il passaggio a livello “Canalotto” a “Bosco Le Macchie” - divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta a tutti i veicoli.

Sarà compito dell’ufficio competente predisporre la segnaletica stradale per agevolare gli utenti della strada.

Visto il ROUSS

Sono iniziati i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale relativi alla viabilità urbana di Viale Europa, Via Narici, Via Gammara, Via Ugo Foscolo, Via Segretario Carollo, tutte vie principali cittadine.

I lavori, previsti nell'ambito del progetto di manutenzione straordinaria della viabilità interna esterna e rurale, ancora in corso, continueranno nei prossimi giorni e saranno completati entro la fine della prossima settimana.

A darne notizia il v/Sindaco con delega ai Servizi Manutentivi, Vittorio Ferro che dichiara “la segnaletica orizzontale è fondamentale, aggiunge alla viabilità: decoro, ordine e sicurezza, soprattutto per i pedoni.

Siamo, inoltre, molto soddisfatti per la scelta - condivisa dagli uffici, dalla direzione lavori e dalla ditta - di procedere con i lavori nelle ore notturne al fine garantire maggiore velocità nell'esecuzione e minore interferenza con il traffico veicolare”.