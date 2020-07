La Biblioteca diocesana "G. B. Amico" riapre. Ma solo al mattino.

08/07/2020 12:00:00

Riapre la Biblioteca diocesana “G. B. Amico” di Trapani presso il Seminario Vescovile (via Cosenza, 90 Erice Casa Santa).

A partire da questa settimana e fino al prossimo 30 settembre resterà aperta nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì solo in orario antimeridiano dalle ore 9 alle ore 13.

In ottemperanza alle norme sanitarie vigenti, fino al prossimo 30 settembre, gli utenti non potranno accedere alle sale di lettura, né per consultare direttamente i libri della biblioteca o accedere alle postazioni multimediali per la connessione ad internet. Con tale disposizione si evitano la manipolazione dei volumi a scaffale aperto e la permanenza prolungata delle persone in ambiente chiuso.

Tutti i libri rimangono comunque disponibili per il prestito, ma bisognerà prenotare via mail.

Il prestito di nuovi libri, infatti, sarà effettuato su prenotazione, via mail all’indirizzo biblioteca@diocesi.trapani.it o al numero 0923571239.

Per cercare un libro in particolare, è possibile consultare il catalogo della Biblioteca, che è accessibile in Internet all’indirizzo https://www.beweb.chiesacattolica.it/benilibrari/ricercaavanzata (ricordarsi di utilizzare il filtro “codice”, inserendo IT-TP0031 nell’apposito campo in modo da limitare la ricerca esclusivamente ai volumi posseduti dalla Biblioteca diocesana di Trapani, e se si trova il volume desiderato, prendere nota della collocazione). Se il libro non è in prestito ad altro utente, il personale della biblioteca concorderà opportunamente la data e l’ora esatta per il ritiro dei libri prenotati per il prestito, per evitare code. Si consiglia di inserire nella richiesta anche il proprio numero di telefono, in modo da potere essere contattati in modo rapido. Il personale della biblioteca resta disponibile per consegnare i volumi per il prestito negli orari concordati, ma anche consigli sulla scelta dei libri e per aiutare nella consultazione del catalogo on-line.

Per la restituzione dei prestiti attivi (che sono rimasti in corso di validità per tutto il periodo di lockdown) gli utenti, per evitare code, devono prenotare il giorno e l’ora, via mail all’indirizzo biblioteca@diocesi.trapani.it o al numero 0923571239.

Per effettuare la restituzione occorrerà fermarsi nella saletta antistante l’ingresso, esibire i libri al personale e riporli negli appositi contenitori, da dove i libri saranno collocati per un breve periodo in isolamento precauzionale prima di poter essere rimessi a disposizione di altri utenti.

La biblioteca resterà chiusa per tutto il mese di agosto.