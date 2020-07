Il Comune di Petrosino fa 40 anni. Ecco quanto costa la festa organizzata dal Sindaco 

08/07/2020 06:00:00

Neanche fossero i natali di Roma.

Ma, si sa, ognuno tende a celebrare la sua storia. E così anche il piccolo comune di Petrosino, alle porte di Marsala, ci tiene a celebrare come si deve i suoi primi 40 anni. Petrosino, infatti, nasce da una scissione da Marsala avvenuta proprio nel 1980. Poco più di 8000 abitanti (dato demografico per la prima volta in calo negli ultimi dieci anni), una superficie di 45,28 km². Eppure il Sindaco Gaspare Giacalone (Pd) cerca di fare le cose in grande.

Come? Innanzitutto commissionando niente di meno che una "docu - serie" sulla storia, immaginiamo avvincente, di Petrosino. Il costo è di 3.050 euro. Per realizzare il filmato, però, il Sindaco Giacalone non ha svolto alcuna gara, nè si è rivolto a professionisti del settore, ma ad un'associazione, "Ciuri", il cui presidente è Filippo Peralta, che ha presentato il progetto dal nome thrilling "Petrosino, una storia lunga 40 anni".

Ma non finisce qui. In occasione del "40esimo anniversario dalla fondazione del Comune di Petrosino" verrà realizzata una "composizione vivaistica" ispirata al "tema dell'unità nazionale e del tricolore". In particolare si tratta di un'aiuola di forma irregolare, con circa 300 piante, delle quali 100 verdi, 100 bianche e 100 rosse, "al fine di realizzare piccole collinette ciascuna di colore differente". Al centro 6 palme di almeno 4 metri e mezzo, e il nome Petrosino grande almeno due metri, e la dicitura "LUGLIO 1980". E in più altre 14 palme di altezza minima 3 metri.

Questa sobria composizione sarà in piazza fino al 30 Settembre 2020. A differenza del filmato, in questo caso il Sindaco ha pensato bene di chiedere più preventivi. Sono state coinvolte sette ditte, ma una sola ha partecipato, la ditta Zichittella di Petrosino. Il prezzo totale, innaffiatura compresa, è 5.978 euro.

Infine, potevano mancare le bandierine? Saranno 70. Si tratta sempre di bandierine tricolore, e in più anche uno striscione. La misura è di 1,5 metri per 1 metro. E saranno di "robusto poliestere" di "prima scelta", con "doppia cucitura". Verranno collocati nei pali del lungomare Biscione e in Viale Mediterraneo. Sono stati chiesti 7 preventivi. Non si è presentato nessuno. I lavori sono stati allora affidati alla AeD di Marsala, per un importo complessivo di 5.700 euro e rotti.