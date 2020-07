Marsala, ancora degrado e immondizia in Piazza Purgatorio

08/07/2020 11:28:00

Solo qualche giorno fa avevamo scritto su tp24 della situazione indecorosa di Piazza Purgatorio, con le bottiglie di birra e i bicchieri lasciati sull'antica fontana barocca.

Oggi ritorniamo a parlarne perché la situazione non cambia. Come vedete dalle foto, ci sono tanti rifiuti sparsi a terra. C'è anche una fetta d'anguria a decorare una piazza che avrebbe bisogno di maggior cura da parte di tutti i cittadini, giovani e meno giovani e se questi non lo capiscono, sarebbe il caso di fare qualcosa.

Ma che fine hanno fatto le telecamere di sorveglianza? E visto che il problema persiste, perché non monitorare la piazza con controlli più frequenti?

Una delle piazze gioiello di Marsala, tra le più apprezzate dai turisti, rimane in una situazione degradante.