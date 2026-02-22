Marsala, mini discarica contrada Cozzaro

22/02/2026 10:02:00

Sacchi neri, cassette di legno, plastica, cartoni, rifiuti domestici buttati alla rinfusa accanto ai cassonetti. È la scena che si presenta, a Marsala, a chi passa da contrada Cozzaro, a pochi metri dall’Eurospin tra via Mazara e la zona del parcheggio.

Una piccola discarica a cielo aperto, cresciuta nel tempo fino a occupare una porzione di terreno accanto alla strada. I rifiuti non sono solo dentro i contenitori, ma ammassati tutt’attorno, sparsi sull’erba e lungo il margine della carreggiata. Tra l'altro da anni i cassonetti non dovrebbero essere più presenti in città, per via della raccolta porta a porta.

La segnalazione arriva da un cittadino che denuncia una situazione sotto gli occhi di tutti: “È impossibile che nessuno se ne accorga”. E in effetti la zona è trafficata, frequentata quotidianamente da automobilisti e clienti del supermercato.

Il problema non è solo il colpo d’occhio indecoroso. Cumuli di rifiuti lasciati all’aperto significano cattivi odori, rischio di proliferazione di insetti e animali randagi, oltre a un danno ambientale evidente.



