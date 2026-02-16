Sezioni
Cittadinanza

» Rifiuti
16/02/2026 16:00:00

Marsala: strada privata trasformata in discarica a Strasatti: la denuncia dei residenti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771250145-0-marsala-strada-privata-trasformata-in-discarica-a-strasatti-la-denuncia-dei-residenti.jpg

Da  tranquilla strada privata a discarica a cielo aperto e “pista” per furgoni dei rifiuti. Accade in contrada Strasatti, a due passi dalla palestra comunale di Marsala, dove da circa un anno i residenti denunciano una situazione di degrado e pericolo.

A scrivere alla redazione è Manuel, a nome anche dei vicini, per segnalare quanto avviene in una strada di natura privata che, secondo quanto riferito, viene utilizzata quotidianamente da mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti.

 

Mezzi veloci e strada dissestata

I furgoni, spiegano i residenti, transitano a velocità sostenuta nonostante il fondo stradale già compromesso. Il passaggio continuo di mezzi pesanti avrebbe aggravato le condizioni dell’asfalto, provocando buche e vere e proprie voragini. Una situazione che rende pericoloso il transito per chi abita nella zona e utilizza la strada per raggiungere la propria abitazione.

 

 

 

Rifiuti dispersi lungo la carreggiata

Non solo danni strutturali. A causa delle buche e dell’andatura sostenuta, i mezzi sobbalzerebbero perdendo parte del carico. Sacchetti e materiale di scarto finirebbero così lungo la carreggiata e persino nelle proprietà confinanti.

La strada, secondo quanto documentato anche da fotografie inviate in redazione, si presenta con rifiuti sparsi e bidoni lasciati sul posto.

 

“È una strada privata”

I residenti sottolineano inoltre un aspetto ritenuto centrale: si tratta di una strada privata. Il transito, e soprattutto lo stazionamento e il bivacco di mezzi non autorizzati, non sarebbe consentito. Secondo la denuncia, l’area verrebbe utilizzata anche come punto di ritrovo, con mezzi parcheggiati e operatori che sostano sul posto.

 

La richiesta di intervento

“Ci troviamo davanti a un muro di gomma”, scrivono i residenti, che chiedono un intervento immediato per ripristinare sicurezza, decoro e legalità.

La speranza è che la segnalazione pubblica possa accelerare le verifiche e portare a una soluzione concreta per una zona che, da via residenziale, rischia di diventare simbolo di degrado.









