Cittadinanza

» Rifiuti
14/02/2026 15:30:00

Marsala: il parcheggio di Birgi Sottano trasformato in discarica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-02-2026/marsala-il-parcheggio-di-birgi-sottano-trasformato-in-discarica-450.jpg

Cumuli di materiale edile scaricati nell’area di sosta pubblica. Succede in contrada Birgi Sottano a Marsala, dove il parcheggio comunale è stato utilizzato come una vera e propria discarica a cielo aperto.

 

A segnalare l’episodio sono stati alcuni residenti della zona, che si sono trovati davanti a una scena già vista in altre parti del territorio: detriti provenienti con ogni probabilità da lavori di ristrutturazione domestica abbandonati direttamente sull’asfalto dell’area di sosta.

Secondo quanto riferito, qualcuno avrebbe effettuato lavori in casa per poi liberarsi del materiale di risulta scaricandolo nel parcheggio pubblico. Un gesto che oltre a deturpare l’area rappresenta una violazione delle norme sul corretto smaltimento dei rifiuti speciali.

 

Dei rifiuti e dello stato di abbandono della zona di Birgi Sottano, non lontana dall’aeroporto “Vincenzo Florio”,  ci siamo occupati più volte sulle pagine di TP24

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it









