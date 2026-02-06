Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Rifiuti
06/02/2026 06:47:00

Tari, Tranchida: “Trapani non è la quarta città più cara d’Italia. I dati reali sono..."

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-02-2026/1770357019-0-tari-tranchida-trapani-non-e-la-quarta-citta-piu-cara-d-italia-i-dati-reali-sono.jpg

Non ci sta il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. Dopo il report della UIL che colloca il capoluogo trapanese al quarto posto nazionale per Tari più cara, l’amministrazione comunale respinge la ricostruzione e rilancia: «I numeri diffusi non corrispondono ai dati ufficiali del Comune».

Lo dice chiaramente Tranchida, intervistato da Tp24, invitando a «fare una semplice verifica sul sito istituzionale, nella sezione Trasparenza».

 

“Per una famiglia tipo la Tari è di 489 euro, non 521”

 

Secondo il sindaco, la Tari per un nucleo familiare di quattro persone è pari a 489,04 euro annui, e non 521 come indicato nello studio Uil. «Questo dato – sottolinea – ci colloca al di sotto di quanto riportato dalla Uil, che non so su quali basi abbia elaborato quei numeri».

Tranchida precisa anche che la tariffa diminuisce con il calare dei componenti del nucleo familiare, come previsto dalla normativa nazionale:

  • tre persone: circa 400 euro annui
  • due persone: 331 euro
  • una sola persona: poco più di 280 euro

«È un principio oggettivo – spiega – più persone producono più rifiuti».

 

Riscossione e morosità: “Il Comune recupera il 75%”

 

Altro punto rivendicato dall’amministrazione riguarda la riscossione. Il Comune di Trapani, afferma Tranchida, incassa circa il 75% della Tari:

  • 55-60% pagamenti ordinari
  • 15-20% tramite riscossione coattiva

«Resta un 25% legato a evasione, difficoltà economiche o mancato pagamento, ma nel complesso – dice – il sistema regge».

 

“La differenza la fa il servizio”

 

Il sindaco sposta poi il confronto dal costo alla qualità del servizio. «Dal 2018 Trapani fa la raccolta differenziata porta a porta», ricorda. Un sistema domiciliare, con:

  • conferimento a casa o nei condomini
  • cassonetti con codice a barre identificabile
  • calendario settimanale per umido, indifferenziato, carta, plastica e vetro

«Questo – rivendica – consente di evitare discariche abusive e di raggiungere percentuali elevate di differenziata».

 

I numeri della differenziata

 

Secondo i dati citati dal sindaco:

  • Trapani: circa 66-70% di raccolta differenziata
  • Enna: 69,99%
  • Ragusa: 69,16%
  • Palermo: 19-20%
  • Catania: 32-33%

«La legge impone il 65%. Chi non lo raggiunge paga sanzioni, che poi finiscono in bolletta ai cittadini», osserva Tranchida. «E paga anche i costi delle bonifiche delle discariche abusive».

 

Ingombranti, centro di raccolta e controlli

 

Il sindaco rivendica anche una serie di servizi aggiuntivi:

  • ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio
  • centro comunale di raccolta, per conferimenti straordinari
  • controlli contro l’abbandono dei rifiuti, con droni e telecamere mobili

Un servizio ribattezzato in dialetto “Attia tial”, “ti sto guardando”: «Per molti – dice – è più deterrente essere colti sul fatto che pagare una multa. E in alcuni casi scattano anche sanzioni penali».

 

Il vero problema: l’impiantistica regionale

 

Sul punto generale, Tranchida converge con la Uil: in Sicilia lo smaltimento dei rifiuti costa di più. Ma il motivo, sostiene, è strutturale. «Nel Nord ci sono termovalorizzatori e impianti pubblici. In Sicilia le discariche sono spesso private e i rifiuti viaggiano, diventano turisti: vanno al Nord o all’estero».

Un paradosso che pesa sui Comuni. «Con la nostra partecipata Trapani Servizi – aggiunge – da un anno aspettiamo l’autorizzazione regionale per una discarica realizzata a spese del Comune, che in passato ha servito oltre cento Comuni siciliani».

 

Due letture opposte, un nodo comune

 

Da un lato la Uil parla di pressione fiscale insostenibile e chiede una riduzione delle tariffe; dall’altro il sindaco difende numeri, servizio e organizzazione, respingendo l’etichetta di “quarta città più cara d’Italia”.

Una cosa, però, è chiara a entrambi: finché la Sicilia non risolverà il nodo dell’impiantistica, la Tari continuerà a pesare. E a far discutere.









Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...

Native | 02/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-02-2026/1770039297-0-open-day-8-febbraio-al-liceo-artistico-don-gaspare-morello-di-mazara-scopri-i-corsi-laboratori-e-la-moda.jpg

Open Day 8 febbraio al Liceo Artistico 'Don Gaspare Morello' di...