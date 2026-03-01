Discariche, debiti, roghi: sui rifiuti la Sicilia resta un caso nazionale

01/03/2026 06:19:00

La Sicilia resta un caso nazionale. Non per virtuosismo ambientale, ma per emergenza strutturale.



La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti dedica un intero filone alla nostra regione (qui la relazione completa) e il quadro che emerge non è rassicurante: discariche in sofferenza, gestione ancora fondata sul conferimento in discarica, costi elevati per i Comuni, fenomeni criminali, debiti storici degli ex ATO e una grande incognita sul futuro impiantistico.

Non è un passaggio formale in una relazione di fine anno. È una messa a fuoco precisa. E politica.

La Sicilia sotto osservazione speciale

Nel documento si legge che la Commissione ha individuato un filone specifico dedicato al sistema di smaltimento dei rifiuti in Sicilia, con monitoraggio anche degli appalti e degli effetti di incendi e fenomeni criminali.

Non solo carte. Ma missioni sul campo.



Nel 2024 la Commissione ha effettuato tre missioni in Sicilia, con sopralluoghi e audizioni nelle province di Catania, Caltanissetta, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa

relazione rifiuti commissione

Tradotto: il Parlamento ha ritenuto la situazione siciliana meritevole di un’attenzione continuativa e diretta.

Discariche: “gravità e pericolosità”

Le parole usate sono pesanti.



I sopralluoghi nelle discariche di Bellolampo e Mazzarrà Sant’Andrea vengono definiti esempio plastico delle forti criticità del sistema siciliano

La Commissione parla di:

situazioni ambientali degradate

gestione illecita

regime in deroga ritenuto insufficiente relazione rifiuti commissione

E certifica un dato politico: il principale sistema di smaltimento resta ancora il conferimento in discarica, con effetti disastrosi in diverse zone della Sicilia e un aggravio considerevole dei costi per i Comuni e per i cittadini

Non è una denuncia di comitati locali. È una valutazione parlamentare.

Emergenza permanente e costi per i cittadini

Il modello “in deroga”, pensato per superare l’emergenza, viene giudicato insufficiente.

Il risultato è un sistema che:

satura progressivamente le discariche

esporta rifiuti con costi elevati

presenta basse percentuali di raccolta differenziata nei grandi centri

registra un elevato numero di reati nel ciclo dei rifiuti relazione rifiuti commissione

È la fotografia di una crisi strutturale, non episodica.

Il nodo criminalità e incendi

La Commissione non ignora il tema dei roghi e degli accadimenti di natura criminale nel ciclo dei rifiuti

E collega questi fenomeni alle difficoltà nel garantire un servizio di pubblica necessità, con ricadute anche sanitarie

Qui si apre un terreno delicato: il ciclo dei rifiuti in Sicilia non è solo inefficiente, ma esposto a interferenze e distorsioni.

Schifani Commissario e la partita dei termovalorizzatori

Altro passaggio centrale: l’audizione del presidente della Regione, Renato Schifani, in qualità di Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti

La Commissione ha analizzato:

stato del piano rifiuti

condizione delle discariche

indebitamento degli ex ATO

percentuali di riscossione della tassa rifiuti

situazione di ARPA Sicilia

Al centro c’è la realizzazione dei termovalorizzatori come soluzione strutturale.

Ma anche qui il Parlamento vuole dati.

Sono in corso approfondimenti sugli impatti sanitari, sulle procedure di controllo e sulla gestione economico-finanziaria degli impianti

Non solo impianti, dunque. Ma sostenibilità, salute e trasparenza.

Debiti ex ATO e fragilità finanziaria

La relazione dedica attenzione anche al debito pregresso degli ex ATO e delle SRR

Un tema che pesa ancora sui bilanci pubblici e, indirettamente, sulle tasche dei cittadini.

Perché dietro la parola “emergenza” spesso si nasconde un costo strutturale che si scarica sui Comuni, e quindi sulla Tari.

Una domanda che resta

Il punto politico è questo: la Commissione non parla di una crisi temporanea, ma di criticità strutturali.

La Sicilia continua a essere un sistema fondato prevalentemente sulla discarica, con impianti insufficienti, debiti storici e un’esposizione a fenomeni criminali.

La scommessa del governo regionale è quella dei termovalorizzatori.

La domanda è se saranno la svolta o l’ennesimo capitolo di una lunga storia di emergenze prorogate.

Nel frattempo, a pagare sono i Comuni. E i cittadini.

Focus provincia di Trapani: dentro il sistema siciliano, tra costi, impianti e fragilità strutturali

La relazione della Commissione parlamentare non dedica un capitolo specifico alla provincia di Trapani. Ma il quadro tracciato per la Sicilia riguarda pienamente anche questo territorio.

Quando il Parlamento parla di un sistema ancora fondato prevalentemente sulla discarica, con costi crescenti per i Comuni e criticità strutturali , la provincia di Trapani non è un’eccezione. È parte integrante di quel modello.

Ogni tensione del sistema regionale si riflette sui Comuni trapanesi. Quando un impianto si blocca o si satura, quando i conferimenti vengono riorganizzati, quando si ricorre a soluzioni fuori provincia o fuori regione, il risultato è quasi sempre lo stesso: aumento dei costi di gestione e pressione sulle tariffe. La Tari diventa la cartina di tornasole di un equilibrio che non è mai davvero stabile.

C’è poi il nodo della struttura finanziaria del sistema, con l’eredità degli ex ATO che la Commissione richiama nel suo approfondimento . Anche nel territorio trapanese il passaggio dagli ATO alle SRR non è stato indolore e ha lasciato strascichi amministrativi e contabili che ancora oggi pesano sulla governance del ciclo dei rifiuti.

Infine, la questione impiantistica. Se la Regione punta sui termovalorizzatori come soluzione strutturale, come emerso anche nell’audizione del presidente Schifani in qualità di Commissario straordinario , la provincia di Trapani dovrà capire quale ruolo avrà nel nuovo assetto. Continuerà a dipendere da un sistema fragile e da decisioni prese altrove, oppure beneficerà di una reale stabilizzazione dei costi e dei flussi?

La Commissione parla di criticità strutturali. È una definizione che va oltre la cronaca delle emergenze. E riguarda anche Trapani. Perché finché il sistema regionale non diventa davvero autosufficiente e trasparente, ogni Comune della provincia resterà esposto agli stessi rischi: instabilità, rincari, e una gestione che troppo spesso vive più di proroghe che di programmazione.



