Coronavirus, situazione stabile nel trapanese. Due positivi a Marsala e uno a Mazara

08/07/2020 17:05:00

Situazione stabile in provincia di Trapani sul fronte dell'epidemia da Coronavirus. In totale sono tre le persone positive al Covid-19. Due a Marsala, la donna rientrata da Varese che si trova in isolamento domiciliare e la ragazza rientrata mesi fa da Bergamo.

Ai due casi asintomatici di Marsala, si è aggiunto nei giorni scorsi, quello, altrettanto asintomatico, di un marittimo di Mazara, risultato positivo al rientro da una battuta di pesca in acque internazionali.

L'Asp comunica di aver effettuato 16.505 tamponi dall'inizio della pandemia e 8.927 test sierologici su personale sanitario. In totale le persone infettate sono 134, tra cui 126 guariti, 5 decessi e i 3 positivi attualmente in isolamento.