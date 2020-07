Coronavirus, tre i casi positivi nel trapanese. In Sicilia nessun paziente in terapia intensiva

08/07/2020 06:00:00

Sono tre i casi di Coronavirus in provincia di Trapani, due a Marsala e uno a Mazara del Vallo. L'asp nel corso del suo penultimo bolletino aveva commesso un errore.

Una delle due persone contagiate di Marsala sembrava si fosse negativizzata invece è ancora positiva. Si tratta della ragazza arrivata in città a Marzo da Bergamo e ancora positiva, asintomatica, e in isolamento domiciliare. Anche gli altri due sono asintomatici e in isolamento. Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 134 persone, di cui 126 guarite e 5 decedute, tre ancora positive.

In Sicilia - E si è registrato un solo nuovo caso di Coronavirus nelle ultime 24 ore nell'Isola, a Palermo, e nessun decesso. Altra buona notizia è che non vi è più nessun ricoverato in terapia intensiva. In totale in Sicilia gli ammalati sono 3096 e le vittime 282. Sono 2607 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Stabile anche il dato dei guariti (2.674), sale il numero di attualmente positivi (140). Sale anche e unità il numero dei ricoveri (12). Le persone in isolamento domiciliare sono 128.

La situazione epidemica nel Paese - Sono 138 i nuovi casi positivi contro i 208 di lunedì. In Lombardia sono 53 positivi contro i 111 delle 24 ore precedenti. Sono in totale 241.956 gli itliani infettati dal virus. Crescono le vittime, 30, contro gli 8 di lunedì. Il totale il numero dei decessi è dì 34.899. Aumentano i guariti, 574 in un giorno (ieri erano appena 133), che salgono a 192.815. Per effetto di questi dati, tornano a scendere dopo due giorni di aumento i malati attivi: 467 in meno rispetto a ieri, per un totale di 14.242. Riparte anche il calo dei ricoveri, dopo i piccoli aumenti delle ultime 24 ore: 6 posti occupati in meno in regime ordinario (940 in tutto), e 2 in terapia intensiva (70). Mentre 13.232 sono i pazienti in isolamento domiciliare. Infine, salgono i tamponi a livello nazionale (con l’eccezione, come detto, della Lombardia): sono 43.219 contro i 22.166 di ieri.

Gli Stati Uniti escono dall'Organizzazione mondiale della sanità. La lettera di notifica è stata inviata dall'amministrazione Trump al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. La decisione pero' entrera' in vigore il 6 luglio del 2021, visto l'obbligo di preavviso un anno prima. Nel frattempo gli Stati Uniti dovranno onorare tutti gli impegni per l'anno in corso, compresi gli obblighi finanziari. Non e' dunque detto che l'uscita degli Usa dall'Oms si concretizzi davvero, viste le elezioni presidenziali americane del prossimo 3 novembre che potrebbero non rivedere una conferma di Donald Trump.

L'eventuale entrata in vigore del ritiro Usa il prossimo anno, comunque, per il momento non intacca l'operativita' dell'Oms nel pieno della lotta al coronavirus, con 11,6 milioni di contagi e mezzo milione di morti in tutto il mondo. "Gli Stati Uniti si uniranno di nuovo all'Oms nel primo giorno della mia presidenza", ha detto il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, condannando la decisione dell'amministrazione Trump che ha notificato all'Onu l'uscita degli Usa dall'organizzazione internazionale.

Brasile, il presidente Bolsonaro positivo al Covid-19 - Lo ha reso noto lui stesso parlando in diretta a Tv Brasil dal Palacio da Alvorada, sua residenza ufficiale a Brasilia. Il Brasile ha raggiunto questo martedì 1.668.589 casi confermati di coronavirus: lo rendono noto il Consiglio nazionale dei segretari sanitari (Conass) e il ministero della Sanità brasiliano. In base ai nuovi dati, nelle ultime 24 ore ci sono stati ulteriori 45.305 contagi e 1.254 decessi. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia è così salito a 66.741. Il tasso di letalità (ovvero la percentuale di decessi rispetto al numero di malati) è pari al 4% e quello di mortalità di 31,8 persone ogni 100 mila abitanti.